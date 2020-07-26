بوتين: سنعزز مزايا الأسطول الحربي الروسي عبر التقنيات الرقمية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن تعزير مزايا الأسطول الحربي الروسي سيتم عبر استخدام تقنيات رقمية متقدمة وتزويده بالأسلحة الأكثر فاعلية، منها منظومات ضاربة فرط صوتية.

وجاء ذلك خلال حضوره العرض البحري العسكري الكبير الذي أقيم في مدينة بطرسبورج بمناسبة عيد الأسطول الحربي الروسي.

وأوضح بوتين، خلال العرض البحري العسكري، أنه "سيتم تحقيق المزايا الفريدة وزيادة القدرات القتالية للأسطول من خلال إدخال التقنيات الرقمية المتقدمة على نطاق واسع، وتزويده بمنظومات ضاربة فرط صوتية منقطعة النظير في العالم بالغواصات غير المأهولة، إضافة إلى وسائل الدفاع الأكثر فعالية"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.