إزالة 23 شادر ماشية من شوارع الجيزة.. وغرامة 3 آلاف جنيه لكل مخالفة

تمكّنت محافظة الجيزة، من خلال الحملات اليومية التي تنفذها على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، من إزالة 23 شادرًا لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية، تمّ إقامتها بالمخالفة بالشوارع الرئيسية والميادين.

وأصدّر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسوّرة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة.

ووقعت الأحياء والمراكز الغرامة المقررة، ففي حالة المخالفة وإقامة الشوادر بالشوارع دون تصريح يتمّ تحصيل 3 آلاف جنيه من كل مخالف نظير رفع الإشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنَّ القرار يأتي في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصًا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع غير المخصصة لها.

وكلف محافظ الجيزة، إدارتي شؤون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة.