بدء موسم زراعة بنجر السكر في أغسطس

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بدء موسم زراعة بنجر السكر خلال شهر أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع قيادات مديرية الزراعة، لبحث زيادة الرقعة المنزرعة من محصول البنجر في محافظة بورسعيد، وبحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والمهندس محمد حلمي المستشار الزراعي ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد، الإجراءات المتعلقة ببدء موسم زراعة البنجر في شرق وغرب وجنوب بورسعيد للعام الجاري، والذي يشمل نحو 30 ألف فدان على مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة دعم القطاع الزراعي لتوفير مخزون كاف من المحاصيل الزراعية المتنوعة، لتلبية احتياجات السوق داخل المحافظة.

وناقش المحافظة مع مسؤولي مديرية الزراعة، كل المتطلبات الضرورية لزيادة الرقعة المنزرعة من محصول البنجر خلال هذا العام، مؤكدا توفير الدعم للمديرية لتحقيق أعلى نسبة من المحصول الزراعي للبنجر هذا العام، والعمل على تذليل أي عقبات خاصة باحتياجات زراعة البنجر في شرق وغرب وجنوب المحافظة.