زراعة الغربية: 85 جنيها للحوم المبردة و90 للبقري الصغير و100 للضاني

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بزيادة الكميات المعروضة من اللحوم بمنافذ مديرية الزراعة بالمحافظة بمناسبة عيد الأضحى، لسد احتياجات المواطنين من اللحوم المبردة والبلدية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتوفير السلع بأسعار ميسرة للجمهور.

وأشار رحمي إلى أن المهندس علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أن المنافذ خاضعة لإشراف الجهات الرقابية على مدار الساعة، لافتاً أن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة، وأن المنفذ مفتوح يوميا لاستقبال المواطنين.

وأضاف بيومي، أن أسعار اللحوم تبدأ من 85 جنيها للحوم المبردة، و90 جنيها للبقري الصغير و100جنيه للضاني.

ولفت المهندس محمد سلام، مدير عام الإرشاد الزراعي بالغربية، إلى وضع خطة متكاملة للدفع بكميات كبيرة من اللحوم حتى الساعات الأولى من صباح عيد الاضحي.

يذكر أن عدد المنافذ التابعة لمديرية الزراعة بالغربية 8 منافذ لحوم حية و8 سلع غذائية، بالإضافة إلى منفذ بالمديرية لحوم حية وسلع.