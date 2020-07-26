"قوى عاملة النواب" تطالب بتسويق مبادرة "ميغلاش عليك" في المحافظات

أكّدت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، أنَّ مبادرة "ميغلاش عليك" تهدف إلى مساعدة المواطنين ومحدودي الدخل خلال الفترة الحالية وتعويض الأزمات التي واجهها المنتج المصري خلال أزمة فيروس كورونا.

وأشارت النائبة، في بيان لها، إلى دور المبادرة في التخفيف على المواطنين وتشجيع المنتج المحلي، موضحة: "تقدم المنتجات بأسعار مخفضة بما يساعد المواطن على شراء احتياجاته وأيضًا تعمل على تشجيع الإنتاج المحلي".

وتابعت: "تصل تخفيضات المبادرةعلى كل السلع والمنتجات والخدمات إلى 20%، ورغم ذلك فإن المتتجات على مستوى عال من الجودة"، مطالبة بضرورة الحرص على تفعيل المبادرة وتسويقها في جميع المحافظات.

وبينت أنَّ المبادرة تأتي ضمن التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في توفير حياة كريمة للمواطنين ودعم المنتج المحلي ودعم محدودي الدخل.