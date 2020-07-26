فحص 1020 سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة في المنيا

أعلنت الإدارة الصحية بمدينة مطاي في محافظة المنيا، فحص 157 حالة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر لأورام الثدي، ليصبح إجمالي الحالات التي جرى فحصها حتى الآن 1020 حالة.

كانت الإدارة الصحية أعلنت ضم 8 وحدات صحية للمبادرة عقب عيد الأضحى المبارك، حيث انطلقت المبادرة بمحافظة المنيا في 80 وحدة صحية كمرحلة أولى.

تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية "السكر - الضغط - السمنة"، للسيدات من عمر 18 سنة فأكثر، وجميع الخدمات من الفحوصات والعلاج بالمجان، فضلا عن نشر التوعية والثقافة الصحية بشأن عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وتعمل المبادرة في مرحلتها الأولى من خلال 25% من الوحدات الصحية بإجمالي 80 وحدة بمراكز المحافظة، حيث يجري استقبال 25 سيدة يوميا وسيتم زيادتها بنسبة 75% من الوحدات الصحية، إلى أن تصل إلى 100%.