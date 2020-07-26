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البابا يستقبل الأنبا ديمتريوس لمتابعة الخدمة بكنائس ملوي في المنيا

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مصطفى رحومة:
10:13 ص | الأحد 26 يوليو 2020
البابا مع أسقف ملوي

البابا مع أسقف ملوي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير القديس ابو فانا، بمحافظة المنيا.

وجاء اللقاء، بهدف متابعة الخدمة بالإيبارشية في ظل اجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الأنبا ديمتريوس، قرر استمرار تعليق القداسات وغلق الكنائس حتى أول أغسطس المقبل، في إطار تفويض اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، للأساقفة لاتخاذ ما يرونه مناسبا من عودة الفتح التدريجي، أو استمرار الإغلاق في ظل المعطيات الصحية بكل محافظة للإصابة والوفيات بالوباء.

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