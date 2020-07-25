محافظة الفيوم تفحص 120 طلب تصالح في مخالفات البناء من أصل 12 ألفا

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن عدد طلبات التصالح على المباني المخالفة في المحافظة وصل إلى 12 ألف طلب، حيث جرى فحص أكثر من 120 طلبًا منهم.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "وصلنا إلى ما يتراوح بين 55% و60% من المستهدف".

وتابع، أن المحافظة استردت أكثر من 12 ألف متر مربع لأملاك الدولة وأكثر من 250 فدانا، مشددًا على أن الدولة مصرة على المحافظة على الكتلة الزراعية.

بدوره قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن عدد طلبات التصالح في المحافظة تجاوز 11 ألف طلب، بما يشكل نسبة 60% من المخالفات، مناشدًا مواطني المحافظة بتسديد رسوم جدية التصالح، ومشددًا على أن هذه القوانين صدرت لصالح المواطن المصري.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن المحافظة شهدت تقديم أكثر من 29 ألف طلب تصالح، مشيرًا إلى أنه جرى استرداد 121 ألف متر مربع من أراضي الدولة وإزالة أكثر من 757 حالة تعدٍ على أراضي زراعية، حيث جرى استرداد أكثر من 125 ألف فدان.

وحول أشكال التعديات على أراضي الدولة بالدقهلية، قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية: "لدينا 3 أشكال منها، مباني وتعدي على أراضي زراعية، وتعدي على أملاك دولة، فهناك 223 حالة تعد خاصة بالمباني بإجمالي 18 ألف متر مربع، و56 حالة تعد على الأراضي الزراعية بواقع 4 فدادين و18 قيراط، و13 حالة تعدي على أملاك الدولة، وجرى إزالتهم كلهم خلال الموجة 16".