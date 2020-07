فيديو.. كويتي يعتدي على مصري يعمل "كاشير" في سوبر ماركت

View this post on Instagram

أظهر مقطع فيديو متداول، تعرض مقيم مصري، يعمل "كاشير" في جمعية صباح الأحمد بالكويت، للاعتداء من قبل مواطن كويتي. وبحسب مقطع الفيديو، سمع صوت شخص يقال إنه رئيس الجمعية يبدي اعتراضه على اعتداء المواطن الكويتي على الشاب المصري الذي وصفه بـ "الضعيف" و"المغبون"، معلنا استقالته من منصبه اعتراضا على ما تعرض له العامل. وقال أحد المعلقين إن الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات فور الحدث وجاري التحقيق مع الرجل. . . #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #news #trend #news # #الكويت #مصر #اعتداء #عنف #ضرب #egypt #kuwait #جمعية_صباح_الاحمد