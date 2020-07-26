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فيديو.. كويتي يعتدي على مصري يعمل "كاشير" في سوبر ماركت

كتب:

وكالات
03:06 م | الأحد 26 يوليو 2020
جانب من اعتداء الكويتى على مصرى

جانب من اعتداء الكويتى على مصرى

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مقيم مصري يعمل "كاشير" بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل من قيل إنه مواطن كويتي.

وأبدى عدد من المعلقين غضبهم من أنباء تحدثت عن محاولات إجبار الوافد المصري على التنازل عن حقه وفقا لموقع "إرم نيوز".

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أظهر مقطع فيديو متداول، تعرض مقيم مصري، يعمل "كاشير" في جمعية صباح الأحمد بالكويت، للاعتداء من قبل مواطن كويتي. وبحسب مقطع الفيديو، سمع صوت شخص يقال إنه رئيس الجمعية يبدي اعتراضه على اعتداء المواطن الكويتي على الشاب المصري الذي وصفه بـ "الضعيف" و"المغبون"، معلنا استقالته من منصبه اعتراضا على ما تعرض له العامل. وقال أحد المعلقين إن الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات فور الحدث وجاري التحقيق مع الرجل. . . #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #news #trend #news # #الكويت #مصر #اعتداء #عنف #ضرب #egypt #kuwait #جمعية_صباح_الاحمد

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وبحسب مقطع الفيديو، سمع صوت شخص يقال إنه رئيس الجمعية يبدي اعتراضه على اعتداء المواطن الكويتي على الوافد المصري الذي وصفه بـ "الضعيف" و"المغبون"، معلنا استقالته من منصبه اعتراضا على ما تعرض له العامل المصري.

وأبدى معلقون على المقطع الصوتي امتعاضهم مما تعرض له الوافد المصري، مشيرين إلى أن المجتمع الكويتي يرفض مثل هذه الأفعال.

وقال أحد المعلقين إن الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات فور وقوع الحادث، وإن الرجل يجرى تحقيق معه الآن.

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