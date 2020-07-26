فيديو.. كويتي يعتدي على مصري يعمل "كاشير" في سوبر ماركت

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مقيم مصري يعمل "كاشير" بإحدى الجمعيات (جمعية صباح الأحمد) في الكويت للاعتداء من قبل من قيل إنه مواطن كويتي.

وأبدى عدد من المعلقين غضبهم من أنباء تحدثت عن محاولات إجبار الوافد المصري على التنازل عن حقه وفقا لموقع "إرم نيوز".

وبحسب مقطع الفيديو، سمع صوت شخص يقال إنه رئيس الجمعية يبدي اعتراضه على اعتداء المواطن الكويتي على الوافد المصري الذي وصفه بـ "الضعيف" و"المغبون"، معلنا استقالته من منصبه اعتراضا على ما تعرض له العامل المصري.

وأبدى معلقون على المقطع الصوتي امتعاضهم مما تعرض له الوافد المصري، مشيرين إلى أن المجتمع الكويتي يرفض مثل هذه الأفعال.

مواطن يضرب كاشير وافد في #جمعيه_صباح_الاحمد طراقين على وجهه فتتدخل قيم الفزعة وتجبر المعتدى عليه للتنازل عن حقه أين الأخلاق؟ أين الحقوق يا مجلس إدارة الجمعية؟

أما السيد ناصر ذعار العتيبي فنشكره على أضعف الإيمان حيث انتشر له ڤويس منكراً الضغوط الجاهلية @naser_alotibi82 pic.twitter.com/FGu8SXbvL6 — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) July 26, 2020

وقال أحد المعلقين إن الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات فور وقوع الحادث، وإن الرجل يجرى تحقيق معه الآن.