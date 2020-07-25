السيسي يتصل بولي عهد الكويت للاطمئنان على صحة الشيخ صباح الأحمد

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل هاتفيا بنائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للطمأنة على صحة أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث أعرب عن خالص تمنياته له بموفور العافية والشفاء العاجل".

من جانبه، أعرب نائب أمير الكويت ولي العهد عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس على اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.