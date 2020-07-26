4 مطارات تستقبل 1250 مصريا عائدين من الكويت

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنّ المطارات المصرية تستقبل اليوم 1250 مصريا عائدين من الكويت.

وأكدت المصادر أنّ الرحلات ستستقبلها مطارات "القاهرة، سوهاج، أسيوط، وبرج العرب"، عبر 8 رحلات جوية، موضحة أنّ مطار القاهرة الدولي يستقبل 4 رحلات تقل على متنها 625 راكبا، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين، تقلان على متنهما 290 راكبا، ويستقبل مطار برج العرب الدولي رحلة واحدة تقل على متنها 190 راكبا، ويستقبل مطار أسيوط الدولي رحلة تقل على متنها 145 راكبا.

وأوضحت المصاد أنّ الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي: طيران المصرية العالمية، طيران الجزيرة الكويتية، شركة العربية - مصر، شركة فلاي إيجيبت، شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة إير كايرو للطيران.