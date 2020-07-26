حماية المستهلك: لو أصحاب البطاقات التموينية خدوا فلوس التضخم هيرتفع

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، قائلا إنّها عبقرية وتستهدف رفاهية المواطنين، وتتضمن 10% خصم مقدمة من المصانع، كما أنّ وزارة المالية تدعم المواطن بـ10% أخرى.

وأضاف فرج، خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنّ نسبة الـ10% المقدمة من الدولة للمواطن عبارة عن 200 جنيه لكل فرد، على بطاقة التموين بحد أقصى 1000: "المبالغ دي مش هياخدها المستهلك، لكنها عبارة عن خصم على السلع بالمبادرة، لأن لو الدولة ادتهم فلوس بدل الخصم التضخم هيرتفع".

وأوضح أنّ عدد الشركات المشاركة في المبادرة 1700 شركة بواقع 4000 سلعة، بينها سلع معمرة مثل المنتجات الجلدية والملابس وتجهيز المنازل: "أي حد عاوز يجهز ولاده أو بنته كل ده متاح في المبادرة"، مؤكدا أنّ جهاز حماية المستهلك خصص أرقام ساخنة للشكاوى والاستفسارات، وينظم حملات لمراقبة مدى تطبيق المبادرة بشكل صريح.