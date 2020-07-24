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"الهجرة" تطلق مبادرة "نورت بلدك" لدعم العائدين من الخارج

كتب:

محمد عزالدين
01:51 م | الجمعة 24 يوليو 2020
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

كشف صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، تفاصيل مبادرة "نورت بلدك"، قائلا إن المبادرة تهدف لدعم المصريين العائدين من الخارج بسبب فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة التخطيط، حيث من حق المواطن العائد من الخارج أن تساعده الدولة في توفير فرصة عمل له.

وأضاف "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم يقومون بتحليل بيانات الاستمارات بالتعاون مع أجهزة الدولة لتوفير الفرص المناسبة لهم، لافتا إلى أن المبادرة تهدف خدمة العمالة العائدة من الخارج بشكل دائم، منوها بأن هناك 2480 شخصا استوفى الاستمارة الإلكترونية، منهم 1960 شخصا لا يعمل، وعادوا لمصر بصفة نهائية.

وأشار إلى أنهم طرحوا استمارة "نورت بلدك" إلكترونيا، حتى تكون متاحة بشكل أكبر لكل المصريين العائدين من الخارج، موضحا أن الاستمارة توضح بيانات الشخص، وتخصصه، وطريقة التواصل معه.

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