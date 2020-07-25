وزيرة الهجرة: إتاحة السير الذاتية لمرشحي الشيوخ على موقع الوزارة غدا

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه يمكن للمصريين المقيمين بالخارج ولكن يقضون إجازتهم في مصر حاليا بعد فتح المطارات، التصويت في اليومين المخصصين لانتخابات مجلس الشيوخ بالداخل أي 11 و12 أغسطس.

وأضافت "مكرم" خلال بث مباشر عرضته على صفحة الوزارة على "فيس بوك"، أن السيرة الذاتية للمرشحين ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الإلكتروني وستنشرها وزارة الهجرة على موقعها غدا، مطالبة المواطنين بالخارج بضرورة تسجيل بياناتهم، موضحة أنه يمكن الإدلاء بالصوت الانتخابي حتى وإن كانت بطاقة الرقم القومي منتهية صلاحيتها، بينما لابد أن يكون جواز السفر ساري.

وتابعت: "طالما حضرتك معاك رقم قومي أو جواز سفر مصر مسجل عليه الرقم القومي علطول هيطلعلك الرقم الكودي، ولو مظهرش يبقى فيه مانع قانوني ويمكن مراجعة السفارة أو القنصلية لمعرفة المانع القانوني، ولو أنت سجلت في الخارج يمنفعش تسجل في الداخل لو نزلت في أي ظرف، والكتابة تكون باللغة العربية".