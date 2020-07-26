"الإدارية العليا" ترفض طعن مرشح بالمنيا بعد استبعاده بسبب شهادة ميلاد

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن الذي تقدم به رمضان محمد عبدالفتاح عبد الناصر، الذي جرى استبعاده من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ على مقاعد "الفردي" بمحافظة المنيا، بسبب عدم تقديم شهادة الميلاد.

وكان عبدالفتاح قدم طعنا في وقت سابق أمام محكمة القضاء الإداري في المنيا، في الدعوي رقم 10908 لسنة 10 ق، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص الطلبات بصفته، ورئيس محكمة المنيا الإبتدائية بصفته، حول استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، لعدم تقديم شهادة الميلاد، ورفضت المحكمة طعنه، فقدم طعنا آخر أمام محكمة المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة وجرى رفضه أيضا.

كانت الدائرة 77 أفراد بمحكمة القضاء الإداري بالمنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم علي حسن، وعبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، والمستشار المساعد (أ) أحمد خليفة مفتاح "مفوض الدولة"، وسكرتيرة كمال علي محمد رفضت، الأربعاء الماضي، 3 طعون خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقرره داخل البلاد، يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل رئيس محكمة المنيا الابتدائية، أغلقت باب تلقي أوراق المرشحين السبت قبل الماضي، وبلغ عدد المتقدمين 29 بينهم "شريف نادي" عضو حالي بمجلس النواب، وجري استبعاد 2 منهم لعدم اكتمال مستندات الترشح المطلوبه.