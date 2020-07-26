التحقيق مع مراقب ورئيس لجنة سمحا بإدخال الهواتف في امتحان الدبلومات

أدى 751 ألفًا و926 طالبًا وطالبة بالدبلومات الفنية (الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم الامتحان في 80 مادة فترة أولى، و4 مواد في الفترة الثانية، في ثاني أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019-2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

751 ألفا و926 طالب بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات داخل 2986 لجنة

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنَّ امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات؛ حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة طنطا في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية.

وزار نائب الوزير لشؤون التعليم الفني والدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، لجان الامتحانات بمدرسة المنشاوي الإعدادية بنات، ومدرسة كفر الزيات الصناعية الميكانيكية، ومدرسة الشهيد محمد كامل نزر الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وتم إحالة رئيس اللجنة، والمراقب بمدرسة الشهيد محمد كامل نزر الإعدادية بنات للشؤون القانونية لعدم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة من حيث دخول الطلاب بالهواتف المحمولة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 3 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت، في محافظة الجيزة، وتمّ تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ5 طلاب وتم عزلهم ونقل بعضهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.