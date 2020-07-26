صور.. محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بشبين الكوم

تفقد صباح اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية "نظام الثلاث والخمس سنوات" للعام الدراسي 2019/2020، بعدد من المدارس بمدينة شبين الكوم، للإطمئنان على سير الإمتحانات والوقوف على مدى الإلتزام بإتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى والدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتفقد المحافظ سير الامتحانات بمدرسة الشهيد الملازم سامي على نصر الدين الثانوية الصناعية بنات سابقا بإجمالي 573 طالبا "شعبة ملابس" يؤدون امتحان مادة الفيزياء، كما تفقد المدرسة الثانوية التجارية المشتركة بإجمالي عدد 286 طالبا "شعبة تجاري"، ويؤدون امتحان مادة الضرائب، واطمئن المحافظ على انتظام الامتحانات وكذا الوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، مشدداً بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال التعقيم داخل وخارج اللجان قبل وبعد أداء الامتحان، مؤكدا على استمرار عمل غرفة العمليات علي مدار الساعة لرصد أية سلبيات والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تهتم بتطوير منظومة التعليم لبناء جيل يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة.

وكانت انطلقت أمس أولى أيام الامتحانات التحريرية للدور الأول للدبلومات الفنية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس المقبل، وأن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات التحريرية للدور الأول لهذا العام بلغ 34 ألف و215 طالب وطالبة موزعين على 140 لجنة بنطاق المحافظة.