قرارات جديدة تطبق من اليوم بينها فتح المقاهي والمطاعم للساعة 12 ليلا

بدأت الحكومة المصرية اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 26 يوليو الحالي، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفقًا لقرارات مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد الأربعاء الماضي.

وتستعرض "الوطن" أبرز هذه القرارت على النحو التالي:

- تعدل ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من المحلات والمنشآت ومحلات الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة لتصبح من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

- زيادة نسبة الإشغال من 25% إلى 50% من الطاقة الاستيعابية للمطاعم والكافيهات والمقاهي، والالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

- تعديل مواعيد استقبال الجمهور بالمحلات التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية (المولات) لتصبح من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

- استمرار غلق الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات.

- يُسمح بتنظيم المؤتمرات والاجتماعات بالمنشآت الفندقية المرخصة من وزارة السياحة والآثار وغيرها من الأماكن المرخص لها بذلك، شرط الالتزام بالمسافات الآمنة وعدم زيادة أعداد الموجودين في المؤتمرات والاجتماعات عن 50 فردًا كحد أقصى، على أن يتم ذلك في القاعات التي تتسع لمئة شخص على الأقل أو ما يزيد عن ذلك، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات الواقية وطبقا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة.

- تبدأ الإجراءات اللازمة لتنظيم المعارض اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، مع الالتزام بالاحتياطات الصحية الواجبة في حينه، وطبقًا للضوابط التي تقررها الجهات المختصة.