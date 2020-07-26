أسماء أبو اليزيد تساعد كريم محمود عبدالعزيز على صنع إنسان آلي في "موسى"

تنتظر الفنانة أسماء أبواليزيد عرض فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمي، العام المقبل، وذلك بعد انتهائها من تصوير دورها بالفيلم.

وقال مصدر من داخل الفيلم، لـ "الوطن"، إن أبواليزيد تُجسد دور طالبة جامعية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حيث تجمعها صلة صداقة وزمالة بالفنان كريم محمود عبدالعزيز، إذ تساعده على تصنيع إنسان آلي لتحقيق حلم حياته، وتتوالى الأحداث.

وكان ميمي قد نشر بوستر الفيلم "موسى" عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليه قائلاً: "بعد تحضير سنتين وتصوير سنة، فاضل كمان سنة لمراحل بعد التصوير، وهيكون الفيلم جاهز إن شاء الله".

فيلم "موسى" من إنتاج سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.

الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم النجوم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبواليزيد وسارة الشامي.