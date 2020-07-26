البورصة تربح 3.9 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم، مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.9 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 580.4 مليار جنيه، وسط تداولات كليه تجاوزت 1.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليبلغ مستوى10524.45 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.4% ليبلغ مستوى 1515.42 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسط نطاقا والذي زاد بنحو 1.38% ليبلغ مستوى 2319.13 نقطة.

وفي ختام التعاملات زادت أسعار أسهم 104 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 41 شركة، وحافظت 28 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.