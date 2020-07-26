"فرصة" يطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف في بني سويف

أطلق برنامج فرصة، أحد برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي، "وحدة التدريب والتوظيف" بمحافظة بني سويف، وهي أول وحدة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية تأتي تنفيذاً لرؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التأسيس لنشر وحدات التدريب والتوظيف داخل مديرياتها، بهدف الوصول لمجتمع مصري مُتضامن ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص والإعلام للإستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، عن شكره وتقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لدعمها المميز والنوعي للمحافظة، معربا عن سعادته بتدشين الوحدة الفرعية للتدريب والتوظيف، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، مشيدا بفكرة البرنامج الذي يتسق مع جهود الدولة للدفع بخطتها التنموية وفق رؤية مصر 2030 التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأكد المحافظ دعمه الكامل للبرنامج لتحقيق أكبر استفادة منه بالمحافظة، مشيرا إلى عدم اقتصار الدعم على الجانب المعنوي فقط، وإنما ستكون هناك خطوات عملية ونوعية يتم تنفيذها من أبرزها: وضع تصور شامل للدفع بالمشروع، وتحقيق أهدافه في مقدمتها تشكيل بيئة داعمة للمشروعات وسلاسل القيمة المضافة من خلال التدريب والتأهيل المهني والدعم الفني وتوفير التمويل للمشروعات، وإتاحة فرص عمل للفئات التي اكتسبت التدريب المناسب بالمصانع والشركات الكائنة بدائرة المحافظة، والدفع في المجال التوعوي والتثقيفي بأهمية البرنامج.