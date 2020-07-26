ضبط 800 رغيف خبز بلدي قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا

تمكنت حملة تموينية مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، من ضبط 800 رغيف خبز بلدي، قبل بيعها بالسوق السوداء.

وكان اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، وجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون وفرض الرقابة على المخابز البلدية ومراقبة الأسعار .

وأسفرت حملة شنتها إدارة التموين برئاسة أيمن إسماعيل، من ضبط 800 رغيف بلدي مدعم استعدادا لبيعها بالسوق السوداء.