انتشال جثة طالب غرق أثناء الاستحمام بالبحر اليوسفي في المنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، اليوم، جثة طالب غرق بالبحر اليوسفي بجوار كوبري أبو شناف، أثناء الاستحمام.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطاراً من العقيد أحمد سعد وكيل إدارة الحماية المدنية، يفيد وصول بلاغ من عمليات النجدة بغرق طالب أثناء استحمامه بالبحر اليوسفي أمام قرية طوة بجوار كوبري أبو شناف.

بانتقال قوات الأمن بقيادة العقيد خالد عبد الحليم رئيس قسم الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، جرى انتشال جثة "أحمد. ص. ع. ن"، 16 عاماً، طالب مقيم بقرية تلة، وتبين وفاته بأسفكسيا الغرق.

أفادت تحريات المبتحث الأولية، بأن الطالب غرق أثناء استحمامه بالبحر اليوسفي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.