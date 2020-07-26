سكان الزمالك بعد ميل عمارة الشربتلي: أغلب العقارات مهددة بالانهيار

سادت حالة من الذعر، أمس، منطقة الزمالك، بعد ظهور ميل بـ"عمارة الشربتلي"، إحدى العمارات العريقة بشارع البرازيل، نتيجة حدوث هبوط أرضي، ما استدعى إخلاء السكان، لحين فحص العقار من جانب اللجان المختصة.

وقالت هبة الحصري، من سكان الشارع: "وارد نكون في يوم من الأيام مكان السكان دول، ونلاقي فجأة البيت بيقع علينا بسبب الحفر والإنشاءات اللي بيعملوها عشان مترو الأنفاق".

وأشارت هبة إلى أنها وسكان الشارع قدموا من قبل شكاوى عديدة لرئيس الحي برفضهم إنشاء الخط، لكن دون جدوى، ما دفعهم قبل عامين إلى رفع دعوى قضائية لإيقاف استكماله، لكنها رفضت بدعوى المنفعة العامة للدولة، على حد قولها: "كانوا فاكرين إننا عايزين نلغي المشروع عشان خايفين من الباعة الجائلين اللي بينتشروا حول المترو، وإن المظهر الحضاري للمنطقة هيتشوه، لكن إحنا كان هدفنا نحافظ على بيوتنا، لأنها مش هتستحمل، وممكن تقع علينا في أي لحظة".

وتابعت بأن "بعض العقارات رممت في أعقاب زلزال 1992، وأغلبها مهدد بالانهيار"، مشيرة إلى أن أغلب السكان يعيشون في حالة ذعر خوفا من تكرار الحادثة.

وقال ياسر محمد، أحد جيران العمارة المائلة: "المنطقة لا يصلح فيها مشروع المترو لأنها جزيرة في منتصف الماء وطينية، وكل المبانى والعمارات بها قديمة"، مشيراً إلى أن سكان العمارات المحيطة بالمشروع كانوا يشعرون باهتزازات في أثناء عمل الأوناش والمعدات، واجتمعوا سويا واستعانوا بمهندسين من أحد المكاتب الهندسية الشهيرة لمعاينة التربة وحالة الأبنية ثم تم كتابة تقرير، وإرفاقه بملف القضية المرفوضة، مضيفاً بنبرة غاضبة: "إحنا مش هنسكت، لأن المنطقة مهددة، وحياتنا في خطر، مش هنستنى لما نصحى نلاقي البيوت فوق راسنا".