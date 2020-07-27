حظك اليوم الاثنين 27-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الحمل بالثقة الكبيرة بالنفس، وهو بذلك يلهم الناس من حوله، ويؤثر في شخصياتهم.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يدفعك اليوم للتفكير بموضوعية وبأسلوب اقتصادي راغبا في تأمين مستقبلك واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية وتقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.