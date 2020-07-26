لقاء الخميسي تقضي عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي

سافرت الفنانة لقاء الخميسي إلي الساحل الشمالي، اليوم الأحد، لقضاء عطلتها الصيفية مع أفراد عائلتها.

وجاء سفر لقاء إلى الساحل بعد أن شوقت جمهورها بمفاجأة فنية، وذلك بعد نشرها لمجموعة من الصور عبر خاصية "ستوري" بتطبيق "انستجرام"، أثناء وجودها داخل إحدى أستوديوهات الصوت، ولكنها لم تكشف عن طبيعة المفاجأة.

وكانت لقاء قد ظهرت كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "سكر زيادة" للمخرج وائل إحسان، وبطولة نبيلة عبيد ونادية الجندي، والذي عُرض في دراما رمضان الماضي، حيث صورت عدد من مشاهد دورها ولم تتمكن من استكمال التصوير في لبنان بعد قرار تعليق حركة الطيران حينها بسبب جائحة فيروس "كورونا".