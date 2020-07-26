مهندسون عن عقار الزمالك المائل: مصيره الحقن أو الهدم

شهد حي الزمالك الهادي ضجة كبيرة، نتيجة هبوط أرضي تسبب في ميل عقار "الشربتلي" رقم 17 بشارع البرازيل في الزمالك، وأخلي العقار بالكامل، حرصا على سلامة السكان، حيث تفقده اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي، وأوضحت المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل، وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور، وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.

العقار مكون من جزأين الأول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 طابقا، وبه 37 وحدة سكنية، بينها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة مغلقة، والثاني يطل على شارع عزيز أباظة، ومكون من 11 طابقا، وبه 33 وحدة سكنية، بينها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات مغلقة.

أسباب الهبوط الأرضي

وفسّر الدكتور أحمد بدوي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أسباب الهبوط الأرضي بشكل عام، حيث ترجع لأسباب طبيعية، منها تباين نوع التربة أو وجود كهوف مائية أسفل العقارات غير مرئية.

وأضاف بدوي، لـ"الوطن"، أنه توجد أسباب بشرية أيضا، ومنها الأعمال الإنشائية والحفر الذي أَر بالتربة وجعلها غير قادرة على تحمله، ومن ثم يتسبب في الهبوط الأرضي، مشيرا إلى أنه قبل تدشين العقارات يجرى دراسة أنواع الترب لتحديد موقف البناء.

لماذا مال العقار ومصيره؟

وأوضح المهندس المدني مصطفى محمود أن أسباب الميل في تلك الحالة هي انفجار ماسورة مياه رئيسية بالشارع في التربة التحتية لعقارات، ما أدى إلى نحر الماء بالبنية التحتية للعقار ما تسبب في ميله، ومن ثم أُخلي لتجنب أي أزمات محتملة، ولإجراء المعاينة الهندسية.

وأكد محمود، لـ"الوطن"، أنه في تلك الحالة يجرى الاعتماد على الحقن الخرساني للعقار لتقوية وتدعيم البنية الخرسانية له، والتي تتخذ فترة بين أسبوع لشهر.

وهو ما أكده المهندس المدني محمود عبدالله، بشركة المقاولون العرب، موضحا أنه توجد احتمالية وجود مشكلة في تربة العقار وانهيارها الداخلي ما سبب ميله، نتيجة عدم اختيار نظام أساس مناسب وسليم لنوع التربة أو تغييرها مع الوقت لقدم عمره.

وأضاف أن العقار المائل لم يسقط بسبب وجود بناء خرساني جيد لهما، لذلك الحل السريع له هو تنكيس أو الهدم وفقا لقرار الهيئة الهندسية التي تبت في الموضوع.

وفي حالة ميل العقار يجب الإخلاء السريع له من السكان لتأمين حياتهم، وإجراء اختبارات على التربة الموجودة تحت المبنى بعينات مختلفة، لمعرفة ثباتها أو الاستمرار في الهبوط، لتحديد موقف الحقن الخرساني إذا كانت تربتها ثابته، بينما بالحالة الأخرى يجب الهدم لها، وهو ما يحدده المختصين بذلك.