أحزاب معارضة تتهم الرئيس التركي بالتسبب في أزمات كبيرة

أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، ووزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتسبب في أزمات كبيرة في البلاد.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن باباجان قوله، إن البنك المركزي التركي فقد مصداقيته، ومعدلات البطالة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وأضاف وزير الاقتصاد الأسبق، أن السلطة الحاكمة بقيادة أردوغان تقدم نظريات المؤامرة للرأي العام كي تلصق بها هذه الأزمة الاقتصادية، موضحًا أن السياسة التركية تقوم على آلية دعائية، وتعيش في عالم افتراضي لا يلامس الواقع.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، السبت، إن تركيا تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتهم كمال أوغلو، أردوغان بتدمير السياسة الخارجية التركية، مضيفًا أن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطرًا بسبب التحالف مع قطر، مشددًا على ضرورة كتابة دستور جديد للتخلص من سياسة أردوغان التي دمرت البلاد.