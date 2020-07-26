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محمود مسلم

العراق: فرض حظر شامل للتجول لمدة 10 أيام تبدأ الخميس

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أ ش أ
05:48 م | الأحد 26 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فرض حظر شامل للتجول لعشرة أيام بينها أيام عيد الأضحى بدءا من الخميس المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اليوم، اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، جرت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال".

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