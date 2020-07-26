انهيار جزئي بمنزل في الكيمان بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم، انهيارا جزئيا لمنزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن، في قرية الكيمان دون وقوع مصابين أو خسائر في الأرواح.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة العمليات بالمدينة، بلاغًا من الأهالي أفاد بانهيار منزل "أبو عوف.إ.ط"، 40 سنة، ويعول 5 أفراد، وعلى الفور جرى انتقال الأجهزة التنفيذية إلى محل الواقعة على رأسهم رئيس قرية الكيمان وقسم الإدارة الهندسية.

وتبين من خلال المعاينة أن المنزل مكون من طابقين (مبنى قديم) مبنى بالطوب اللبن ومونة الطين وسقوف بالجريد والعروق الخشب، ملك المواطن حيث لم تحدث أي إصابات أو وفيات، وجرى تأمين المنازل المجاورة.

كما تقرر قطع الكهرباء والمياه حفاظاً على الجيران، وسوف يجري التواصل مع الشؤون الاجتماعية ومع الجمعيات الأهلية لمساعدة الأسرة. جرى تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.