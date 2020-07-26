توقعات طقس الـ 72 ساعة مقبلة: مائل للحرارة وأمطار رعدية ورياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 27 إلى 29 يوليو الحالي.

حالة الطقس في مصر الاثنين 27 يوليو

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن يسود الاثنين، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال على بعض المناطق.

حالة الطقس في مصر الثلاثاء 28 يوليو

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس في مصر الأربعاء 29 يوليو

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يسود الأربعاء، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.