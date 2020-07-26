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محمود مسلم

الصحة السعودية: تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أ ش أ
05:47 م | الأحد 26 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 1968 حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 266941 حالة، كما سجلت 2541 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 220323 حالة.

وأضاف بيان لوزارة الصحة، أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنه جرى تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 2733 حالة، بالإضافة إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم بلغ 57216 فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفحوصات المخبرية التي أجرتها لفيروس كورونا 3056956 فحصًا.

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