كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي الوفيات في السعودية إلى 2601

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 15.168.025 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات 621.467 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 9.166.131 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي، "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 2331 حالة إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الإصابات لـ 258156 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2601 حالة وفاة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 3139 حالات تعافٍ، لتصل حصيلة حالات الشفاء من الوباء 210398 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، أن عدد الحالات النشطة 45157 حالة، والحالات الحرجة 2143.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الكويت إلى 61185 حالة

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 751 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 61185 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة أثر إصابتها بالوباء، لتصل حصيلة الوفيات بالوباء إلى 417 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، لشفاء 601 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الوباء إلى 51520 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ 751 السابقة تضمنت 429 حالة لمواطنين كويتيين و322 حالة لغير الكويتيين، مشيرا إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4139 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 471000 فحصاً، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

الصحة القطرية تعلن تسجيل 441 حالة إصابة جديدة بكورونا

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 441 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، وشفاء 450 حالة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 104641 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 3 وفيات جديدة.

وأوضحت الوزارة القطرية، في بيان أن حالات الوفاة الجديدة تعود لأشخاص تبلغ أعمارهم 46 و59 و77 عاماً، وفقا لما ذكرته وكال الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وفي سلطنة عمان، سجلت السلطات العمانية، 12 وفاة و 1660 إصابة مؤكدة بالوباء، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن وزارة الصحة قولها إن اجمالي الإصابات بلغ 71547 ، والوفيات 349، مشيرةً إلى أن حصيلة الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 47922 حالة.

السلطات البحرينية تعلن تعافي 33455 حالة من الوباء

وفي البحرين، أشارت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية بمستشفى السلمانية الطبي، عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد 19"، إلى تعافي 33455 حالة وخروجها من مراكز العزل والعلاج.

وأوضحت السلمان، في مؤتمر صحفي للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، أن 3685 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 3732 حالة قائمة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت السلمان، أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 47 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 90 حالة قائمة، مضيفة: "وصلنا إلى أكثر من 744 ألف فحص مختبري حتى اليوم".

وأشارت وزارة الصحة العمانية، إلى وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا المستجد لمواطن يبلغ من العمر 21 عاماً.