كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 262772 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 15.798.455 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 639.184 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 9.627.319حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 262772 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإليكترونية السعودية.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2672 حالة وفاة.

وقالت الوزارة السعودية، إنه تم تسجيل 2241 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 215731 حالة.

وكشفت الصحة السعودية، أن عدد الحالات النشطة 44369 حالة والحالات الحرجة 2143.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 359 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأعلنت الصحة العمانية، تسجيل 1145 إصابة جديدة بالوباء منها 1047 لعمانيين و 98 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 73791 وتماثل53007 حالة للشفاء.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في الإمارات إلى 58249 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجرائها أكثر من 46000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت الوزارة، أن تم الكشف عن 261 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 58249 حالة.

وأشارت الصحة الإماراتية، إلى وفاة مصاب من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصل حصيلة الوفيات إلى 343 حالة.

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه تم شفاء 387 حالة جديدة لمصابين بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 51235.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، الويم، تسجيل 753 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 62625 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة أثر اصابتها بالمرض لتصل حصيلة وفيات كورونا المستجد إلى 425 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق، اليوم، إلى شفاء 668 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء إلى 52915 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ 753 السابقة تضمنت 482 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة و271 حالة لغير الكويتيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وذكر السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالوباء وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9285 حالة.

وأشار المتحدث الكويتي -حول مراكز الحجر الصحي المؤسسي- إلى أنه بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 شخص.

وتابع السند قائلا، إن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4603 مسحات ليرتفع مجموع الفحوصات إلى 479411 فحصا.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في البحرين إلى 136 حالة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 136 حالة، إضافة الى تسجيل 359 إصابة جديدة.

وأشارت الصحة البحرينية، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 34412، بعد تسجيل 518 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 394 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، وشفاء 402 حالة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 105420، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".