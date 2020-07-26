حكيم يروج لأغنيته الجديدة عبر إنستجرام: "مفاجأة جامدة"

نشر المطرب حكيم صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، روج من خلالها لفيديو كليب أغنيته الجديدة.

وعلق حكيم على الصورة: "مين جاهز للڤيديو كليب الجديد؟ اشترك دلوقتي على قناة يوتيوب بتاعتي علشان تبقى أول واحد شاف الأغنية الجديدة، (مفاجأة جامدة) يارب تعجبكم".

يذكر أنه في منتصف الشهر الجاري، زار الفنان حكيم الشاعر الكبير أمل الطائر؛ للاطمئنان على صحته بعد الجلطة التي أصيب بها منذ عدة أيام، وأثرت على قدرته على الحركة والكلام، وعلى إثرها تم نقله لمستشفى المعادي العسكري.

ورافق حكيم في الزيارة الفنان مصطفى كامل، والفنان الشعبي أحمد الشوكي.

كان من المقرر أن تجرى عملية جراحية لأمل الطائر، ولكن جرىتأجيلها بسبب عدم استقرار حالته الصحية، والحاجة لضبط سيولة الدم، ومعاناته مع القدم السكري.