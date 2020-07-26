بالأسماء حركة تنقلات "الداخلية" في الأقصر

اعتمد اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة داخل المديرية.

وتضمنت الحركة، ترقية النقيب لطفي عاطف، ليصبح رئيسًا لوحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمركز شرطة البياضية، وترقية الرائد أدهم الملواني بقسم شرطة البياضية ليكون رئيسا لمباحث المصنفات بمديرية الأمن، وترقية الرائد أحمد عوض بليح، ليرأس مباحث شرطة إسنا.

وتضمنت الحركة أيضًا تعيين اللواء أشرف منير، حكمدار للمديرية، واللواء طارق يحيى مدير لمباحث المديرية، والعميد أحمد عزيز رئيس لمباحث المديرية.

أما حركة رؤساء مباحث الأقسام بمديرية أمن الأقصر، فقد شملت تعيين المقدم شريف الهادي رئيسا لمباحث طيبة والرائد أحمد حسين رئيسا لمباحث مركز شرطة البياضية، والرائد محمد مدني، رئيسا لمباحث القرنة، والرائد أحمد المراغي رئيسا لمباحث أرمنت، وأحمد جادو رئيسا لمباحث بندر الأقصر.

وكانت حركة التنقلات التي جرى اعتمادها مؤخراً من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في مديرية أمن الأقصر، شملت تعيين اللواء طارق يحيى رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج السابق، مديرا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر، خلفاً للواء حمدي هاشم الذي جرى نقله إلى شرطة السياحة، وجرى ترقية العميد أحمد عزيز، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشمال بمديرية أمن سوهاج السابق، ليصبح رئيسا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، خلفاً للعميد محمد ياسر عبدالعال الذي تم ترقيته ليصبح مدير إدارة البحث الجنائي بقنا.

كما اعتمد وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة، وجاءت أبرز حركة تنقلات القيادات في مديرية الأقصر، ترقية اللواء عصام يس من حكمدار الأقصر إلى مدير أمن الأقصر، بعد بلوغ اللواء أيمن راضي مدير الأمن السابق السن القانونية للمعاش.

كما جرى تصعيد اللواء أشرف منير ليكون حكمدار الأقصر، وشملت الحركة ترقية العميد حاتم حمدون ليصبح مديراً لإدارة مرور الأقصر خلفاً للواء طارق ألهم مدير المرور السابق.