ماليزيا تبدأ حملة بحث عن 24 لاجئا من "الروهينجا" فقدوا قبالة سواحلها

بدأت السلطات الماليزية، حملة بحث عن 24 لاجئا من أقلية الروهينجا فقدوا قبالة جزيرة لانكاوي بشمال البلاد، بعدما قفزوا من قاربهم في مسعى للوصول إلى الشاطىء.

ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الأحد/ عن الزواوي عبد الله، المسئول بوكالة الإنقاذ البحري الماليزية، قوله إن المعلومات الأولية للشرطة أظهرت أن لاجئا واحدا فقط من بين 25 من الروهينجا الذين قفزوا من القارب تمكن من السباحة إلى الشاطئ.وأضاف أنه تم الدفع بسفينتين وطائرة للمساعدة في جهود البحث، مشيرا إلى أن وكالة الإنقاذ ستطلب أيضا من الصيادين المحليين والسلطات في تايلاند المجاورة المساعدة في البحث.