ماليزيا: لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا للمرة الثانية

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أية إصابة بين السكان المحليين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونشرت وزارة الصحة، وفق ما أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، اليوم، في حسابها الرسمي على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" صورة تعبر بها عن عدم تسجيل أية إصابة محلية للمرة الثانية في ماليزيا.

وحظيت الصورة بإقبال كبير على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثير من متصفحي المواقع على الشبكات الاجتماعية عن شكرهم وتقديرهم للعاملين بالخط الأمامي في ماليزيا على جهودهم المستمرة في مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت ماليزيا قد سجلت، أمس، ثلاث إصابات يومية جديدة كلها بين الماليزيين الذين أصيبوا بالفيروس أثناء تواجدهم في الخارج.

وسبق أن سجلت في الأول من يوليو حالة إصابة جديدة وهي أيضا وافدة من الخارج، ليصبح بذلك أدنى عدد الإصابات منذ فرض الإغلاق أو تقييد الحركة في ماليزيا في 18 مارس الماضي.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات أمس 8 آلاف و677 حالة دون وفيات جديدة التي ظلت ثابتة عند 121 حالة.

أما حالات الشفاء، فقد بلغت 8 آلاف و486 حالة بعد تعافي 5 أشخاص.