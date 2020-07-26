رئيس التحرير

محمود مسلم

وزيرة الصحة تتابع حادث هبوط أرضي بالزمالك: لا يوجد مصابين أو وفيات

هالة زايد برفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفيات القاهرة

كتب:

شيماء عادل ومريم الخطري
05:39 م | الأحد 26 يوليو 2020
الدكتورة هالة زايد

الدكتورة هالة زايد

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات محافظة القاهرة، اليوم الأحد، إثر حادث ميل بعقار بمنطقة الزمالك نتيجة هبوط أرضي، مؤكّدةً أنَّه لم ينتج عن الهبوط الأرضي أي مصابين أو وفيات.

الدفع بـ3 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه تمّ الدفع بـ3 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث، مشيراً إلى أنَّ وزيرة الصحة والسكان تتابع الموقف أولًا بأول.

اقرأ المزيد:

الصحة تحذر من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي

الصحة تقدم خدماتها الطبية لـ152 ألفا من أصحاب الأمراض المزمنة

"الصحة الإيرانية": نحن في وضع صحي أحمر بالنسبة لخطر تفشي كورونا

الصحة: مستعدون للأسوأ وأي موجات محتملة لكورونا