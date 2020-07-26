الخارجية الأمريكية: لدينا مخاوف من تدخلات تركيا في الشرق الأوسط

قالت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث، إن تركيا حليفة لبلادها، حيث يعملان معًا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرةً إلى أن هناك مخاوف من تدخلات تركيا في الشرق الأوسط.

وأضافت جريفيث، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC": "نتعامل مع المخاوف الأمنية حسب البلد والظروف على أرض الواقع، ونهتم بمواجهة التحديات الأمنية من قبل النظام الإيراني".

وتابعت: "سنتعامل مع الوضع حسب الظروف على أرض الواقع، وتم القضاء على داعش من قبل التحالف الدولي، ونحن نعمل مع شركائنا في العراق وسوريا حتى لا يعود داعش، ولدينا شراكة أمنية قوية مع القوات العراقية للحفاظ على هزيمة داعش".