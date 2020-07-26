وزير التنمية المحلية يتابع تطورات العقار المائل في الزمالك

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريرًا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عن إحدى العقارات المائلة في الزمالك.

وأشار التقرير إلى أن عقار الشربتلي الكائن في رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، أُخلي من السكان حرصًا على سلامتهم بعد تعرضه لميل وتلفيات وشروخ عرضية بسبب هبوط أرضي، وأرسلت لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الأرضي، فضلا عن وجود هبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور، وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.