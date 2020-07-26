"روسيا اليوم": سماع دوي انفجارات في العاصمة بغداد

أفاد مراسل قناة "روسيا اليوم" في العراق، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في العاصمة بغداد لم يُعرف بعد مصدرها.

وقال مراسلنا، إن "المعلومات الأولية المتوفرة تشير إلى أن أصوات الانفجارات داخل معسكر في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأضاف أن الانفجار وقع قرب منطقة الدورة جنوب بغداد داخل معسكر، مبينا أنه ناتج عن انفجار كدس عتاد أو مستودع عتاد حسب المعلومات الأولية.

وأفادت مصادر أمنية بأن "المعسكر الذي شهد أصوات الانفجارات هو "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، والذي تتواجد فيه قوات الشرطة الاتحادية وقوات من الحشد الشعبي"، مبينا أن "المعسكر تعرض في أوقات سابقة إلى قصف مجهول".

من جهته قال مصدر في الحشد الشعبي إن المعسكر تعرض إلى القصف من طيران مجهول، مرجحا أن يكون أمريكيا.

ووثقت عدسة المراسل دخانا في سماء العاصمة العراقية إثر الانفجارات التي جدت منذ قليل.