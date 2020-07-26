أماكن وعناوين التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك"

تنشر الوطن أسماء وعناوين الشركات والمحلات التجارية المشاركة في مبادرة تحفيز الاستهلاك "ما يغلاش عليك".

وتضم القائمة التي أعلنت عنها وزارة المالية أكثر من 4 آلاف منتج و178 تاجرا، مشاركين في المبادرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتشجيع المنتج المحلي ضمن خطة الدولة؛ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، من خلال تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه.

وبحسب وزارة المالية، ستضخ الحكومة دعما للمواطنين وتحفيزا لهم مبلغ الـ 12.25 مليار جنيه من خلال إتاحة الخزانة العامة للدولة دعم للمواطن يقدر بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

كما تستهدف تلك المبادرة تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

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