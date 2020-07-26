وزير قطاع الأعمال: قطاع الأقطان يمس حياة 7 ملايين مواطن يعملون به

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه حضر خامس اجتماع مع رئيس الجمهورية لمتابعة النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري لسابق عهده، حيث إن تلك الصناعة تمس ما يقرب من 7 ملايين مواطن يعملون في تلك الصناعة والصناعات المغذية لها.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المنتج المصري لم يعد يستخدم كما كان قبل ذلك وذلك بسبب غلاء سعره مقارنه بأسعار الأقطان الأخري، حيث باتت استخداماته قليله وأصبحت مصر تستورد أقطان قصيرة التيلة وملابس جاهزة، موضحا أن الوزارة حاليا تقوم وفق شراكة مع وزارة الزراعة بزرع القطن المصري طويل التيلة، حيث نسعى حاليا لتوطين الزراعة في صحراء مصر بجنوب الوادي: "بتقلل من التكلفة بتاعتنا وتقلل من استيراد الأقطان والبذور السميكة اللي بنجيبها من بره، مع تطوير المحالج المصرية".

وأكد أنه يتم حاليا تجديد الآلات والماكينات الخاصة بالأقطان لتوفير قطن نظيف يمكنه التصدير بأسعار منافسة: "القطن المصري بيتباع بسعر أقل من الأقطان الأمريكية، والخصائص بتاعته تسمحله إنه يتباع بسعر أغلى، وبنطور المحالج علشان نقدر ننافس"، مشيرا إلى أن ماكينات القطن المصرية تعود إلى أوائل القرن العشرين: "لما جه خبير أمريكي قال أنا عايز أحجز ماكنتين أخدهم معايا في المتاحف بتاعتنا بره".