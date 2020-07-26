وزير قطاع الأعمال: خطة شاملة لتطوير المحالج بإمكانيات تكنولوجية عالية الجودة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك خطة شاملة لتطوير المحالج بإمكانيات تكنولوجية عالية الجودة، ومنافسة لمثيلاتها في الأسواق العالمية.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يتم حاليا إقامة مصانع جديدة بقيمة 540 مليون يورو، أي ما يعادل 10 مليارات جنيه، حيث فاقت أسعار المعدات سعر الـ6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حاليا 26 محلجا للقطن على مستوى الجمهورية، موضحا أن محلج القطن الواحد قوته 30 قنطار في اليوم، والحديثة تنتج 100 قنطار في الساعة، ويتم حاليا تنفيذ مصانع جديدة للملابس القطنية بتكلفة 10 مليارات جنيه: "خلال سنتين الخطة كلها هتكون على أرض الواقع والمصانع شغالة".

وأكد أن الصباغة والتجهيز هي أصعب عمليات النهوض بقطاع الغزل والنسيج ونستعين بشركات أجنبية، ويتم حاليا انتقاء أعضاء منتدبين لـ32 شركات عالمية لتطوير ذلك القطاع في مصر، مشيرا إلى أن الدمج ليس حل بشكل دائم، ولكنه يعد أسلوب في حال تواجدت محددات معينة، حيث نمتلك 32 شركة للغزل والنسيج وتم دمجهم في 9 شركات لتقليل الخسائر والذهاب لأسلوب إدارة محترف.

وتابع: "حيثما فيه أمل لا نقصر أبدا في أننا نعمل المطلوب مننا، وفيه بعض الحالات مفيش أمل في التطوير، وفيه شركة للأسمنت قفلناها بعد 4 أشهر من تولي الوزارة، ولو قعدت لحد دلوقتي كانت تكبدت الكثير من الخسائر، وكان فيه حجات المفروض تقفل من 10 سنين ومحدش قدر ياخد القرار، ولازم نواجه".

وواصل أنه "بالنسبة لأكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط تم هدم أرضية إحدى الشون في المحلة الكبرى، من شهرين، وشغالين عليها، وهياخد 14 شهرا من بداية الهدد، وسيكون أكبر مصنع تحت سقف واحد فيه عدد من الآلات اللي بتعمل الغزل، وده موجود من زمان في مصر، وفيه 132 ألف مردن".