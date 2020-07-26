يحتوي على ذخائر.. انفجاران داخل معسكر الصقر في بغداد

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في العراق، اليوم، بتصاعد أعمدة الدخان بالقرب من أحد المعسكرات ضمن منطقة الدورة في بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراقي، إن الانفجارات التي حصلت في معسكر الصقر في بغداد ناجمة عن انفجار مستودع ذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي "في الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد عصر اليوم، وقع انفجاران متتاليان في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد، تحديدا في قاعدة الصقر"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

هذا وقال مصدر أمني عراقي إن المعلومات الأولية تشير إلى انفجار كدس للعتاد داخل معسكر الصقر.

ويتواجد داخل معسكر الصقر قوات من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.