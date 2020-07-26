"التنبؤ بالفيضان" يوضح بالخرائط أماكن سقوط الأمطار حتى الثلاثاء

أوضح مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أماكن توقع سقوط الأمطار في أنحاء جمهورية مصر العربية، خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من اليوم 26 حتى 28 يوليو الجاري، إلى أن من المتوقع احتمال سقوط أمطار خفيفة على أقصى الحدود الجنوبية الشرقية اليوم، وعلى مناطق متفرقة من شرق سيناء وسواحل البحر الأحمر الجنوبية غدا، وعلى مناطق متفرقة من سيناء وأقصى الحدود الجنوبية الشرقية يوم الثلاثاء المقبل.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار من اليوم حتى الثلاثاء المقبل من خلال الصور التالية:

توقعات سقوط الأمطار يوم الأحد 26 يوليو

توقعات سقوط الأمطار يوم الاثنين 27 يوليو

توقعات سقوط الأمطار يوم الثلاثاء 28 يوليو

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الإثنين، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة نهارًا على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا على كليهما.