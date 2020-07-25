"التنبؤ بالفيضان": أمطار غزيرة على منابع النيل حتى الاثنين

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي للتنبؤ بالطقس والأمطار، إلى أنّه من المتوقع أن تشهد الهضبة الإثيوبية تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة اليوم، تتراوح شدتها بين 3-40 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطارا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 30 مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح شدتها بين 3 إلى 20 مللي.

فيما تشهد الهضبة الإثيوبية تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة غدًا، تتراوح شدتها بين 3 إلى 40 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 30 مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح شدتها بين 3 إلى 25 مللي.

أما يوم الاثنين، فتشهد الهضبة الإثيوبية تساقط أمطار خفيفة إلى غزيرة، تتراوح شدتها بين 3 إلى 20 مللي، فيما تشهد منطقة المستنقعات أمطارا خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين 3 إلى 25 مللي، والبحيرات الاستوائية تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح شدتها بين 3 إلى 15 مللي.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة غدًا على أقصى السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، واحتمال سقوط أمطار خفيفة الاثنين على جنوب سيناء ومناطق من سواحل البحر الأحمر.