الحركة الوطنية: بث حي لمؤتمرات المرشحين بمختلف الدوائر

قال محمد عزمي، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن مجلس الشيوخ هو استحقاق دستوري يسعي إليه عدد كبير من المواطنين للانتخاب، حيث ظهر وعي كبير لدى المواطنين مؤخرا في المشاركة بالاستحقاقات المختلفة والتي كان أخرها التعديلات الدستورية.

وأضاف "عزمي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه قد تم وضع خطة احترازية لاتمام العملية الانتخابية لمجلس الشوري لعدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، حيث تقرر منع المؤتمرات الجماهيرية المعتادة، وسيتم تحويل تلك المؤتمرات إلى بث حي على المواقع التواصل الاجتماعي وتستهدف مناطق معينة حتى يتم التواصل الأمثل مع المرشحين، موضحا أنه سيتم استهداف كافة المحافظات في سباق انتخابات مجلس الشيوخ المقبل.

وأكد أن الحزب ينافس على 20 مرشحا في المقاعد الفردية، و2 في القائمة الوطنية بالانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ المصري.