"أرحتهما من عذاب الأب".. تفاصيل اعترافات الأم قاتلة طفلتيها.. والأب ينهار

دخل والد الطفلتين اللتين قتلتهما أمهما في شبرا الخيمة في حالة انهيار تام، مؤكدا أنه غير مستوعب الواقعة وتفاصيلها.

وقال زوجة المتهمة، إنه لم يستوعب الواقعة ما حدث، وأنه هاتف الأم قبل الواقعة، فأبلغته الأم أنها ستوقظ الطفلتين لإطعامهما وجبة الإفطار، مضيفا أنه علم بالواقعة من حماته وزوجته اللتان أبلغتاه أن الطفلتين توفيتا بسبب استنشاق الغاز، مشيرا إلى أن زوجته كانت تعيش في حياة رغدة وكل طلباتها مجابة، ولم يعتد عليها يوما بالضرب أو يسيء معاملتها.

وأكد الأب أنه كان ينفق عليهم قدر استطاعته، وأن زوجته لا تعاني أي أمراض نفسية ولم يظهر عليها أي اضطرابات.

وكشف عن أنه كان لديه طفل يدعى عبد الله، وتوفي وعمره عامين منذ 40 يوما، مشيرا إلى أن الواقعة بدأت عندما هاتفته الأم وأبلغته بالوفاة وخرج التقرير الطبي من المستشفى يؤكد إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، ولم يعرف أحد سبب الوفاة مطالبا بالتحقيق في الواقعة معها.

وأشار الأب إلى أنه لاحظ عند مناظرة جثة طفلتيه وجود علامات في رقبتهما وعلامات لم تكن موجودة من قبل مرددا "أنا مش مصدق اللي حصل، وإن الأم هي من فعلت بهم كذلك".

وأدلت المتهمة بقتل طفلتيها بشبرا الخيمة باعترافات تفصيلية حول الواقعة حيث أكدت أنها اتخذت قرارها بقتل الطفلتين وإراحتهما منذ فترة طويلة، ونفذت اليوم وذلك بسبب سوء معاملة زوجها لها وتعديه عليها وعلى طفلتيهما منذ سنوات بالضرب المبرح، مشيرة إلى أنه اتهمها بالتسبب في وفاة طفلهما الأصغر الذي توفي في ظروف طبيعية ومنذ يومها وتحول زوجها إلى وحش يسيء معاملة الأم وبناتها ويضربهما يوميا.

واستطردت الأم أنها متزوجة منذ 10 سنوات تقريبا وأنجبت البنتين "ضحايا جريمتها" وهما: ريتاج، 7 سنوات والأخرى، وجنا 7 سنوات، وبعدها أنجبت طفلها الأصغر والذي توفيا ومنذ يومها وتغيرت حياتهما وانقلبت رأسا على عقب وتحول بعدها الأب إلى وحش يضرب الطفلتين والأمر يوميا وتحولت الحياة إلى حجيم، موضحا أنها وجدت أن الحل الوحيد لإنهاء تلك المعاناة هو أن تريح طفلتيها ونفسها حيث تقتلهما وتنتحر وبالفعل اتخذت هذا القرار منذ شهر.

أضافت الأم " س"، 30 عاما، في اعترافاتها أنها استغلت فترة ذهاب زوجها إلى العمل ونوم بناتها وقامت بخنق الطفلة الأولى والثانية ظلت تستغيث بها قائلة " هموت يا ماما سيبيني"، ولكنها لم تتركها إلا وهي جثة هامدة مؤكدة أنها بعد ذلك حاولت الانتحار ولكنها فشلت وعندما فاقت من غضباها واكتشفت جريمتها أخذت تصرخ وتجمع الجيران حولها فأشارت لهم أن طفلتيها توفيتا بسبب تسريب غاز بالشقة.

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل متهمة بقتل طفلتيها خنقا في مدينة شبرا الخيمة بدعوى عدم إنفاق زوجها على المنزل.

كان العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى إشارة من المستشفى بوصول جثتي طفلتين هما "ريتاج"، 7 سنوات، و"جنا" 6 سنوات، وبهما آثار خنق حول الرقبة، وبسؤال والدتهما وتدعى "سمية"، ادعت أنها توجهت إلى السوق لشراء متطلبات المنزل وعندما عادت وجدتهما متوفيتين.

جرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بعد قرار الطب الشرعي بوجود شبهه جنائية في الوفاة، وبتضيق الخناق على الأم انهارت واعترفت بارتكاب الواقعة.

وأمام عمرو عوض، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، وبإشراف محمد حتة المحامي العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، اعترفت المتهمة بوجود خلافات بينها وبين زوجها لعدم إنفاقه عليها والأطفال وأنه دائم الشجار معها وخاصة بعد وفاة ابنها في وقت سابق وتأثره بذلك "لحبه الأولاد عن البنات"، فقررت قتل الطفلتين والانتحار بعد ذلك.

وأضافت أنها أقدمت على خنق الطفلتين، وعقب ارتكاب الجريمة تراجعت عن الانتحار وأسرعت بالطفلتين إلى المستشفى في محاوله لإنقاذهما، إلا أنها كانتا فارقا الحياة.

ووجهت النيابة للأم تهمة القتل العمد، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.